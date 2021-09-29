Старшеклассники из Пскова и Калининграда приняли участие в исторической викторине

00:00, 29 сентября 2021, ПАИ

25 сентября состоялась межрегиональная онлайн-викторина по истории Отечества для учащихся старших классов Псковской и Калининградской областей в рамках проекта «Славные дороги прошлого – маршрут в будущее России», посвящённого 800-летию великого князя Александра Невского и 75-летию Калининградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном Комитете по туризму.

Участие в викторине приняли 1050 старшеклассников. Среди тех, кто зарегистрировался и ответил на все вопросы, были также старшеклассники из Череповца и Санкт-Петербурга. В Псковской области свои знания по истории России решили проверить 436 старшеклассников. География участников: Псков, Печоры, Невель, Кунья, Опочка, Порхов и Дедовичи. В Калининградской области, где участвовали 611 человек, стали ребята из Калининграда, а также Советска, Краснознаменска, Светлого, Черняховска, Нестерова, Мамоново, Багратионовска и Гусева.



Итоги викторины будут опубликованы на сайте будущеероссии39.рф 11 октября 2021 года.



Полуфиналисты проекта примут участие в региональных и межрегиональных слетах в Пскове и Калининграде. Школьники получат возможность отправиться на экскурсии по военно-историческим маршрутам родного края вместе с экспертами и наставниками, принять участие в конкурсе видеороликов, посвященных военно-историческим маршрутам Псковской и Калининградской областей.



Проект «Славные дороги прошлого – маршрут в будущее России» реализуется при поддержке Министерства Просвещения РФ и направлен на формирование и укрепление у старшеклассников интереса и уважительного отношения к истории и культуре родного края, а также ближайших российских регионов. Подростки, принявшие участие в викторине, будут нацелены на продвижение военно-исторических маршрутов своего региона и станут мотивированы к путешествиям по родной стране.



Организационную поддержку проекту оказывают Министерство образования, Комитет по туризму Псковской области, Комитет по образованию Псковской области, Министерство по культуре и туризму Калининградской области, Российское военно-историческое общество, Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства, Туроператоры «Мик-Авиа» и «Славянский Тур».



