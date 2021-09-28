Выручка псковского общепита в сентябре выросла до 636 млн рублей

10:28, 29 сентября 2021, ПАИ

В сентябре выручка предприятий общепита в Псковской области выросла до 636 млн рублей. Об этом сообщила заместитель руководителя УФНС России по региону Юлия Шкляр на пресс-конференции 29 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Юлия Шкляр рассказала, что в рамках реализации проекта «Общественное питание» была проведена инвентаризация мест общепита в регионе. В первом квартале 2021 года обследованы 711 мест общественного питания. 657 заведений применяли контрольно-кассовую технику, 52 не пользовались ею, хотя техника была в наличии, 2 не применяли по причине ее отсутствия. Всем налогоплательщикам вручили уведомления о необходимости соблюдения требований законодательства, проведена широкомасштабная информационная кампания, порядка 14 семинаров, вебинаров с налогоплательщиками. Информация размещалась на сайтах администраций муниципальных образований, выходили сюжеты на ТВ.

«Принятые меры позволили обеспечить прирост выручки, выручка за август 2021 составила 593 млн, что на 38 млн больше, чем в июле», - рассказала Юлия Шкляр. В сентябре выручка предприятий общепита выросла на 42 млн по сравнению с августом.

Налоговики продолжат проводить осмотры мест общественного питания, контрольные закупки осуществляются, чтобы устранить нарушения, допущенные налогоплательщиками, которые не перестроили схему ведения бизнеса.

Юлия Шкляр напомнила, что у граждан имеется возможность быстро и удобно проверить чек с помощью приложения «Проверка чека».

Она добавила, что в Псковской области в июне 2021 года выявлено 174 налогоплательщика с признаками занижения выручки. «Налогоплательщики сферы общественного питания обязаны применять контрольно-кассовую технику. На сегодняшний день при осуществлении расчетов все организации и ИП обязаны не только применять контрольно-кассовую технику, но и выдавать кассовые чеки», - уточнила специалист.