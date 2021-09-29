Депутаты-оппозиционеры поделились планами по работе в руководстве областного парламента
29 сентября в рамках межпартийных консультаций с участием губернатора лидеры партийных списков озвучили должности, которые они готовы занять, сообщила пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.
Коммунистическая партия претендует на должность заместителя председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. При поддержке депутатского корпуса должность сможет получить Пётр Алексеенко.
Антон Минаков, представитель партии ЛДПР, намеревается занять должность заместителя председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.
Председатель «Яблока» Артур Гайдук готов занять место в комитете по труду и соцполитике в должности заместителя председателя. Уточнили, что в таком случае ему придется прекратить работу на станции скорой помощи.
Андрей Маковский, представитель новой партии «Новые люди», планирует попробовать силы в комитете по законодательству и местному самоуправлению. Если коллеги поддержат Маковского, то самый молодой депутат седьмого созыва займет эту должность на штатной основе.
Справедливоросс Олег Брячак отказался от штатной должности в Собрании. Это решение он принял после подведения итогов выборов.
Таким образом, у оппозиционных депутатов будет возможность получить четыре из десяти штатных должностей в Собрании.
Сообщается, что кадровые решения будут приняты уже 30 сентября тайным голосованием.
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Депутаты-оппозиционеры поделились планами по работе в руководстве областного парламента
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