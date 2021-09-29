Депутаты-оппозиционеры поделились планами по работе в руководстве областного парламента

16:14, 29 сентября 2021, ПАИ

29 сентября в рамках межпартийных консультаций с участием губернатора лидеры партийных списков озвучили должности, которые они готовы занять, сообщила пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

Коммунистическая партия претендует на должность заместителя председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. При поддержке депутатского корпуса должность сможет получить Пётр Алексеенко.

Антон Минаков, представитель партии ЛДПР, намеревается занять должность заместителя председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Председатель «Яблока» Артур Гайдук готов занять место в комитете по труду и соцполитике в должности заместителя председателя. Уточнили, что в таком случае ему придется прекратить работу на станции скорой помощи.

Андрей Маковский, представитель новой партии «Новые люди», планирует попробовать силы в комитете по законодательству и местному самоуправлению. Если коллеги поддержат Маковского, то самый молодой депутат седьмого созыва займет эту должность на штатной основе.

Справедливоросс Олег Брячак отказался от штатной должности в Собрании. Это решение он принял после подведения итогов выборов.

Таким образом, у оппозиционных депутатов будет возможность получить четыре из десяти штатных должностей в Собрании.

Сообщается, что кадровые решения будут приняты уже 30 сентября тайным голосованием.