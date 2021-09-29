129 псковичей легализовали свои трудовые отношения после рейдов налоговой инспекции

17:35, 29 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области 129 человек легализовали свои трудовые отношения в результате рейдов налоговой инспекции. Об этом заявила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС по Псковской области Светлана Владимирова в ходе круглого стола, посвященного легализации трудовых отношений, в медиацентре ПАИ.

Она напомнила, что в июне были созданы рабочие группы в каждой налоговой инспекции, в которые включили представителей муниципальных образований и правоохранительных органов. С июля рейды проводятся в отношении предприятий общественного питания, бытовых услуг, сдачи имущества в аренду. В результате данных рейдов был трудоустроен 71 человек, 54 зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, еще четверо – в качестве индивидуальных предпринимателей.

«Данная совместная работа дает результаты. Это первое. И второе: мы считаем, что каждая администрация муниципального образования тоже знает своих неплательщиков и знает, на какую отрасль надо обратить внимание, мы прислушиваемся к их мнению», - подчеркнула Светлана Владимирова.

В обсуждении участвовали представители налоговой и трудовой инспекции, Псковского отделения Пенсионного фонда России, комитета по труду и занятости Псковской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе и профсоюзов.

Работа по снижению неформальной занятости в Псковской области проводится с 2015 года: в регионе работает комиссия под руководством губернатора области Михаила Ведерникова. В её состав входят ответственные работники органов исполнительной власти, Государственной инспекции труда, УМВД, Следственного комитета, Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования. Такие же комиссии созданы в муниципальных образованиях области.