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Телеканалы двух мультиплексов будут транслировать в интернет

Телевидение двух мультиплексов будут транслировать в интернет. Фото Журналист

С 1 октября 2021 года вступает в силу закон, который регламентирует порядок организации телетрансляций каналов первого и второго мультиплекса в Сети. Пользователи получат бесплатный доступ к ключевым телевизионным каналам в интернете. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Важно, что это не будут специальные интернет-версии телеканалов, содержащие только очищенный для распространения в Сети контент ― будет обеспечено единство содержания телеканалов во всех средах распространения.

Кроме того, в законе указывается, что не потребуется заключать лицензионный договор между вещателем и владельцем аудиовизуального сервиса, распространение телеканалов будет осуществляться на основании закона. 

До 1 октября Роскомнадзор должен определиться с единым поставщиком контента 20 общедоступных телеканалов для интернет-площадок.

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