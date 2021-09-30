Новый созыв Псковского областного Собрания соберётся на сессию 30 сентября

09:33, 30 сентября 2021, ПАИ

1-я сессия Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва состоится 30 сентября в 11:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты выберут председателя областного Собрания, утвердят структуру законодательного органа, определятся с представителем регионального парламента в Совете Федерации. Также планируется избрать заместителей председателя Псковского областного Собрания, председателей комитетов, их заместителей и персональный состав.

Кроме того, будут зарегистрированы фракции, представленные в областном Собрании нового созыва: «Единая Россия», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Яблоко», «ЛДПР», «Новые люди» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Напомним, выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва прошли 19 сентября. По их результатам в состав регионального парламента прошли шесть политических партий: «Единая Россия» – 39,61%, КПРФ – 20,74%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 9,09%, ЛДПР – 8,90%, «Новые люди» – 6,22%, «Яблоко» – 6,20%. Во всех одномандатных округах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия».