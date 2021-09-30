7-й созыв депутатов Псковского областного Собрания в инфографике
30 сентября состоится первая сессия Псковского областного Собрания 7-го созыва. Газета «Псковская правда» подготовила инфографику, посвященную партийным раскладам нового созыва и его персональному составу.
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