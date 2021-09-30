Все с начала. Состоялась первая сессия Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва

22:18, 30 сентября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания седьмого созыва провели свою первую сессию, на которой избрали спикера и его заместителей, делегировали полномочия сенатора, а также распределили должности в комитетах. Учитывая, что их очной встрече предшествовала большая подготовительная работа, процесс прошел без споров и конфликтов.

«Историческое событие»

В самом начале сессии парламентариев поздравил со стартом работы нового созыва губернатор Михаил Ведерников. «Первая сессия всегда историческое событие, будут избраны руководящие органы Собрания, это определит вектор работы Собрания на годы вперед», - отметил он.

Глава региона напомнил, что все депутаты получили свои мандаты «в результате яркой, непростой, насыщенной избирательной кампании» и что на участки для голосования 19 сентября пришло больше 43% избирателей, а это говорит о высоком доверии к Собранию.

Отметив, что в новом созыве представлены шесть партий, а значит гарантированы политическое разнообразие и конкуренция, Михаил Ведерников подчеркнул: «Наша главная задача - это благополучие Псковской области и ее жителей. Для этого надо объединить усилия. С прошлым созывом это получалось».

За эффективную совместную работу губернатор поблагодарил всех депутатов 6-го созыва и лично его спикера Александра Котова. После чего попросил народных избранников вновь поддержать кандидатуру последнего выбирая нового председателя Собрания. В Совет Федерации от регионального парламента он призвал опять делегировать Андрея Турчака, напомнив, что тот «много лет работал губернатором Псковской области, очень много сделал, связь с регионом не теряет, оказывает поддержку в решении задач, которые перед нами ставят избиратели».

«Мы работаем одной командой, рассчитываю, что так будет и впредь. Я открыт для депутатов всех фракций, представителей всех партий, для всех, кто нацелен на динамичное развитие региона», - резюмировал Михаил Ведерников.

«Не ради кресел»

Сессию, по традиции, начал вести старейший депутат нового созыва: им оказался лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко. Он напомнил, что в ходе межпартийных консультаций было решено выдвинуть на пост спикера кандидатуру Александра Котова. Других предложений не поступило. И при 20 голосах «за» и 4 «против» он вновь, уже в третий раз, стал спикером Псковского областного Собрания депутатов.

«Хочу поблагодарить за то что вы мне доверили. Обязуюсь ваше высокое доверие оправдать и работу строить таким образом, чтобы было комфортно, удобно и, главное, эффективно представителям всех политических партий», - обратился Александр Котов к коллегам.

Он также призвал их при выборе сенатора отдать голоса Андрею Турчаку. «Мы работали с Андреем Анатольевичем на протяжении долгого времени, пока он был губернатором Псковской области, сейчас он не потерял, а еще больше укрепил связь с регионом, помогает нам с решением вопросов на федеральном уровне, внимательно следит за тем, что происходит на территории региона», - напомнил спикер.

Так и получилось: кандидатуру Андрея Турчака поддержали 22 депутата, против высказались двое. «Это уже третий раз, когда областное Собрание наделяет меня полномочиями своего представителя в Совете Федерации. Все эти разы я старался работать в интересах нашего региона. Хочу вас заверить, что так будет и в этот раз. Я сделаю все, чтобы это доверие оправдать»», - отметил он.

«Мы идем на выборы не ради мандатов, не ради кресел, которые занимают в этом зале депутаты, а ради того, чтобы те обязательства, которые мы брали в ходе избирательной кампании, претворялись в жизнь. Чтобы жизнь в регионе менялась, качество жизни, чтобы мы обеспечивали те решения, которые позволят развиваться Псковской области в ближайшие пять лет. Для меня это большая честь — представлять своих коллег, и сегодня в ответном слове я сказал, что буду делать свою работу так же честно, как было все это время», - заявил Андрей Турчак журналистам чуть позднее.

Искусство компромисса

Структура нового созыва Собрания не претерпела изменений: депутаты вновь создали четыре комитета: по труду и социальной политике, по законодательству и местному самоуправлению, комитет по бюджету, финансам и налоговой политике, комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию.

Кроме того, были созданы комиссия по противодействию коррупции, комиссия по вопросам депутатской деятельности и регламенту, комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами областного Собрания.

Председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению был избран Алексей Севастьянов, комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию - Андрей Козлов. Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике возглавил Александр Братчиков, комитет по труду и социальной политике - Игорь Дитрих. Все они были избраны в Собрание от партии «Единая Россия».

А вот должности заместителей в комитетах, согласно предварительным договоренностям, были отданы депутатам от оппозиции: именно оппоненты «партии власти» будут занимать их на штатной основе. Так, замом Игоря Дитриха стал яблочник Артур Гайдук (пост еще одного заместителя в его комитете достался депутату от «ЕР» Елене Даньшовой), замом Александра Братчикова - коммунист Пётр Алексеенко (вместе с единороссом Виктором Иващенко).

Лидер партии «Новые люди» Андрей Маковский стал зампредседателя комитета по законодательству и местному самоуправлению (так же как и единоросс Олег Савельев). А координатор реготделения ЛДПР Антон Минаков - комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию (наряду с депутатом от «ЕР» Владимиром Кузём).

Наконец, депутаты избрали заместителей председателя Собрания. Вице-спикерами, которые будут работать в региональном парламенте без отрыва от постоянной профессиональной деятельности, стали Армен Мнацаканян, Виктор Остренко, Юрий Сорокин. А на профессиональной постоянной основе заместителями председателя стали Игорь Дитрих и Александр Братчиков.

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Утвердив персональный состав комитетов и зарегистрировав фракции (в этом созыве Собрания будут сразу четверо «людей-фракций»: ЛДПР, «СР», «Яблоко» и «Новые люди») депутаты завершили сессию. Теперь им предстоит встретиться через месяц, чтобы начать работу «по полной программе». И уже очень скоро мы сможем на практике убедиться, станет ли региональный парламент, в котором впервые в новейшей политической истории Псковской области сразу представлены шесть партий, местом для дискуссий.