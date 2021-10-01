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Происшествия

Мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери, арестован на 2 месяца

Дновский районный суд Псковской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца жителя Дно, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), пишет Telegram-канал «Псковская сводка».

Уголовное дело возбуждено Порховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Псковской области.

В ходе расследования установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни к своей матери, возникшей в ходе ссоры, умышленно, с целью причинения смерти последней, нанес ей один удар ножом в область грудной клетки слева, причинив телесные повреждения в виде проникающего ранения левого легкого, повлекшего ее смерть.

29 сентября мужчина был задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ в качестве подозреваемого по данному уголовному делу, в ходе допроса в качестве подозреваемого от дачи показаний отказался, вину в совершении преступления признал.

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