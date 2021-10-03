Публикуем фоторепортаж с места ДТП в Великолукском районе

12:54, 03 октября 2021, ПАИ



Фото: Фото газеты «Наш путь».



Фото: Фото газеты «Наш путь».



Фото: Фото газеты «Наш путь».



Фото: Фото газеты «Наш путь».



Фото: Фото газеты «Наш путь».



Фото: Фото газеты «Наш путь».



Фото: Фото газеты «Наш путь».



Фото: Фото газеты «Наш путь».



Фото: Фото газеты «Наш путь».

















ДТП с тремя пострадавшими произошло сегодня, 3 октября, в Великолукском районе.

Водитель автомобиля ВАЗ 21063, выезжая на главную дорогу, не уступил дорогу водителю «Фольксвагена», имеющему преимущество.

В результате ДТП «Фольксваген» съехал в водоём, пострадали водитель и пассажиры ВАЗа.

Ранее ПАИ сообщало об обстоятельствах происшествия.