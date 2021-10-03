Публикуем фоторепортаж с места ДТП в Великолукском районе
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Фото: Фото газеты «Наш путь».
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Фото: Фото газеты «Наш путь».
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Фото: Фото газеты «Наш путь».
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Фото: Фото газеты «Наш путь».
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Фото: Фото газеты «Наш путь».
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Фото: Фото газеты «Наш путь».
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Фото: Фото газеты «Наш путь».
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Фото: Фото газеты «Наш путь».
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Фото: Фото газеты «Наш путь».
ДТП с тремя пострадавшими произошло сегодня, 3 октября, в Великолукском районе.
Водитель автомобиля ВАЗ 21063, выезжая на главную дорогу, не уступил дорогу водителю «Фольксвагена», имеющему преимущество.
В результате ДТП «Фольксваген» съехал в водоём, пострадали водитель и пассажиры ВАЗа.
Ранее ПАИ сообщало об обстоятельствах происшествия.
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