Станцию подвижной радиотелефонной связи открыли в бежаницкой деревне
В деревне Шилово Бежаницкого района открыли станцию подвижной радиотелефонной связи, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
Губернатор Михаил Ведерников вместе с директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым нажали символическую кнопку запуска вышки.
Отметим, сегодня, 4 октября, глава региона находится в Бежаницком районе с рабочим визитом.
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