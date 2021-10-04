Губернатор Псковской области прибыл с рабочим визитом в Бежаницкий район

13:01, 04 октября 2021, ПАИ

Михаил Ведерников прибыл в Бежаницкий район, чтобы проконтролировать ход реконструкции моста через реку Ашевку на автомобильной дороге Успенское – Сопрыкино, сообщила газета «Сельская новь» Бежаницкого района.

Работы по реконструкции моста выполнялись с 2020 года. Мост смыло во время дождевого паводка в 2013 году. Реконструкция проводилась в рамках государственного контракта между ГБУ ПО «Псковавтодор» и ООО «АДП».

Всего реконструировали 336 метров дороги. Как отмечают в комитете по транспорту и дорожному хозяйству в Псковской области, сооружение соответствует современным требованиям по безопасности.



