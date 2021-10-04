Невельский суд рассмотрел уголовное дело в отношении петербуржца

16:17, 04 октября 2021, ПАИ

Невельский суд 1 октября рассмотрел уголовное дело в отношении петербуржца, обвиняемого в преступлении п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (деяние, повлекшее смерть человека, совершенное лицом в алкогольном опьянении), сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

23 февраля 2020 года на 549-м километре трассы «Санкт-Петербург - Киев» в Невельском районе Псковской области автомобиль BMW Х-5, двигаясь к деревне Лобок, совершил столкновение с большегрузом IVECO. В результате ДТП пассажир BMW Х-5 скончался на месте ДТП в результате полученных травм.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину частично, так как сторона обвинения не предоставила суду доказательств нахождения подсудимого в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал петербуржца виновным в ч. 3 ст. 264 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, а также лишения прав на два года и десять месяцев.



