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Общество

В Оренбургской области возбуждены дела об изнасиловании и поджоге после убийства трех девушек

Следователи возбудили еще несколько уголовных дел после убийства трех девушек в Гае в Оренбургской области, пишет ТАСС.

3 октября Следственный комитет установил личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 30-летний Александр Лазарев.

5 октября региональное управление СК РФ сообщило, что возбудили еще ряд уголовных дел по статьям п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней»); п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенные в том числе в отношении несовершеннолетней»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба»), ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»).

Подозреваемый ранее на допросе признал вину в убийстве. Также суд рассмотрит ходатайство следствия с требованием заключить подозреваемого под стражу.

Напомним, что 30 сентября подозреваемый зарубил топором трех студенток медицинского колледжа, тела которых были найдены после пожара в квартире жилого дома в городе Гае. Жертвам было от 17 до 20 лет. Девушки приехали на учебу из Башкирии и проживали в съемной квартире. 

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