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Происшествия

Неизвестный зарубил топором трёх студенток медколледжа в Оренбургской области

В Оренбургской области неизвестный зарубил топором трёх студенток медицинского колледжа, сообщает РИА Новости.

Тела двух девушек нашли после пожара в квартире жилого дома в городе Гае утром 30 сентября. Третью погибшую обнаружили во дворе. Жертвам было 17, 19 и 20 лет. Известно, что девушки приехали из Башкирии и снимали квартиру.

На месте убийства работают следователи. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ведутся поиски человека, который совершил тройное убийство и пытался скрыть преступление.

Однокурсницам погибших оказывают психологическую помощь.

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