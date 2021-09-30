Неизвестный зарубил топором трёх студенток медколледжа в Оренбургской области

09:54, 30 сентября 2021, ПАИ

В Оренбургской области неизвестный зарубил топором трёх студенток медицинского колледжа, сообщает РИА Новости.

Тела двух девушек нашли после пожара в квартире жилого дома в городе Гае утром 30 сентября. Третью погибшую обнаружили во дворе. Жертвам было 17, 19 и 20 лет. Известно, что девушки приехали из Башкирии и снимали квартиру.

На месте убийства работают следователи. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ведутся поиски человека, который совершил тройное убийство и пытался скрыть преступление.

Однокурсницам погибших оказывают психологическую помощь.