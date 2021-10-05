Актёр Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом
Советский и российский актер театра и кино Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИТИСа, где преподает актёр.
«Да, все верно. Он в Коммунарке», - рассказала собеседница агентства. В пресс-службе вуза добавили, что артист чувствует себя хорошо, и на данный момент его жизни ничто не угрожает.
Валерий Гаркалин - народный артист Российской Федерации, театральный педагог. Он известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня».
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