В соцсетях запустили фейк о найденной в Пскове бутылке из «Орла и Решки»

12:49, 05 октября 2021, ПАИ

Псковичка написала в социальных сетях, что нашла бутылку с кладом, которую спрятали ведущие шоу «Орёл и Решка» во время съемок передачи.

«Мы проследили за ними [ведущими телепередачи. - Ред.] и нашли», - прокомментировала девушка в социальных сетях присланную ею фотографию с бутылкой, на которой красовалось название шоу. Сначала псковичи поверили девушке и отметили, что они должны были быть на ее месте. Однако нашлись и те, кто заподозрил неладное. «Эта фотография была сделана в Санкт-Петербурге в том году», - написал один из комментаторов.

ПАИ также проверили происхождение этой фотографии. Как оказалось, она и правда снята в Санкт-Петербурге на Крестовском острове в октябре 2019 года. Пост с этой фотографией опубликован на одном из самых популярных русскоязычных информационно-развлекательных сайтов. Автор подробно рассказывает как нашёл бутылку и прикладывает еще несколько фотографий.

Так что, возможно, бутылка со ста долларами еще ждет псковичей.

Ведущие «Орла и Решки» прячут такие счастливые посылки с долларами по всему миру. Также в бутылку кладут записку с просьбой сообщить о находке, периодически везунчиков показывают в шоу.

Саму программу в Псковской области снимали с 27 по 29 сентября. Выпуск передачи выйдет на телеканале «Пятница» 31 октября в 11:00. Известно, что площадкой для съёмок стали Псков, Мальская долина и Пушкинские Горы.