В России зафиксировали новый рекорд по смертям от коронавируса за сутки
В России подтверждён новый рекорд смертности от коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
За сутки в России было зафиксировано 895 смертей с COVID-19, что являтеся новым максимумом за сутки. За всё время от инфекции в России скончалось 211 696 человек.
В Пскове за минувшие сутки от коронавируса скончались два человека, всего - 799. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей записываться на прививку и напомнил об ответственности за несоблюдение противокоронавирусных требований.
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