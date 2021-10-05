В России зафиксировали новый рекорд по смертям от коронавируса за сутки

12:02, 05 октября 2021, ПАИ

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В России подтверждён новый рекорд смертности от коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За сутки в России было зафиксировано 895 смертей с COVID-19, что являтеся новым максимумом за сутки. За всё время от инфекции в России скончалось 211 696 человек.

В Пскове за минувшие сутки от коронавируса скончались два человека, всего - 799. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей записываться на прививку и напомнил об ответственности за несоблюдение противокоронавирусных требований.