Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область
Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Вчера поступила новая партия вакцины – 1620 доз ЭпиВакКороны», - написал губернатор и призвал псковичей записываться на прививку.
За минувшие сутки в регионе коронавирусом заразились 199 человек, общее количество заболевших – 51 375 человек.
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