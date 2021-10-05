Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

13:10, 05 октября 2021, ПАИ

Нобелевскую премию по физике присудили японско-американскому климатологу Сюкуро Манабе, немецкому физику Клаусу Хассельману и итальянскому физику-теоретику Джорджо Паризи за «новаторский вклад в понимании комплексных физических систем». Об этом объявил Нобелевский комитет.



Сюкуро Манабе и Клаус Хассельман получили премию за физическое моделирование климата Земли, а Джорджо Паризи - за открытие взаимодействия хаоса и флуктуаций в физических системах.

Напомним, что 4 октября объявили лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины, котрыми стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян «за открытие рецепторов температуры и прикосновения».