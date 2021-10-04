Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии
Нобелевская премия в области медицины и физиологии за 2021 год присуждена Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну. Об этом объявил Нобелевский комитет.
Премия присуждена за открытия при изучении рецепторов температуры и осязания.
До работ этих ученых в нейробиологии не было понимания того, как тепло, холод и прикосновения вызывают сигналы в нервной системе человека. Исследования, в основу которых легли открытия этих ученых, призваны разработать методы лечения ряда болезненных состояний, включая хроническую боль.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Есть ли у вас домашний питомец?
04 октября 2021
Дмитрий Барабанов с псковичами принял работы по благоустройству двора на улице Звездной
04 октября 2021
90% жителей Псковской области обеспечат устойчивой мобильной связью до конца 2022 года