Итоги первого года работы новой псковской инфекционной больницы в инфографике

17:32, 05 октября 2021, ПАИ

Год назад, 5 октября 2020-го, двери для пациентов открыла Псковская областная инфекционная больница, построенная по поручению президента России Владимира Путина.

Медучреждение построило Минобороны РФ за рекордные 72 дня, что позволило поднять борьбу с коронавирусом в регионе на кардинально новый уровень. «Псковская правда» узнала, как больница прожила этот год, и собрала инфографику на основе этих данных.