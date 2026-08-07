Как уберечься от скамеров – объясняем в карточках

15:38, 07 августа 2026, ПАИ

УФСБ России по Псковской области обращает внимание: злоумышленники маскируют намерения, используют манипуляции, лживые обещания и фальшивую заботу, желая скрыть истинную цель своих действий. Не верьте тому, что говорят неизвестные!

В карточках – набор типичных фраз мошенников и их перевод на язык Уголовного кодекса.