Как уберечься от скамеров – объясняем в карточках
УФСБ России по Псковской области обращает внимание: злоумышленники маскируют намерения, используют манипуляции, лживые обещания и фальшивую заботу, желая скрыть истинную цель своих действий. Не верьте тому, что говорят неизвестные!
В карточках – набор типичных фраз мошенников и их перевод на язык Уголовного кодекса.
-
Фото: Кирилл Гавриленко
-
Фото: Кирилл Гавриленко
-
Фото: Кирилл Гавриленко
-
Фото: Кирилл Гавриленко
-
Фото: Кирилл Гавриленко
-
Фото: Кирилл Гавриленко
-
Фото: Кирилл Гавриленко
-
Фото: Кирилл Гавриленко
-
Фото: Кирилл Гавриленко
-
Фото: Кирилл Гавриленко
Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Комментарии: 0 Обсудить >>>
07 августа 2026
Михаил Ведерников провёл заседание рабочей группы по подготовке и проведению избирательных кампаний