УФСБ предупреждает: как действовать при обнаружении упавшего беспилотника

17:46, 25 сентября 2026, ПАИ

Как действовать в случае обнаружения места падения беспилотного летательного аппарата, объяснили жителям региона в УФСБ России по Псковской области.

Строго запрещается приближаться к БПЛА или отдельным его фрагментам. Важно отойти на безопасное расстояние и предупредить окружающих.

Вблизи БПЛА настоятельно рекомендуют не пользоваться мобильными телефонами и другими электронными устройствами. Их сигналы могут активировать заминированные узлы. Подробнее об этом – в карточках.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Отметим, что любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА следует незамедлительно сообщать по телефонам 112 и (8 8112) 72-52-00.