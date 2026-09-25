УФСБ предупреждает: как действовать при обнаружении упавшего беспилотника
Как действовать в случае обнаружения места падения беспилотного летательного аппарата, объяснили жителям региона в УФСБ России по Псковской области.
Строго запрещается приближаться к БПЛА или отдельным его фрагментам. Важно отойти на безопасное расстояние и предупредить окружающих.
Вблизи БПЛА настоятельно рекомендуют не пользоваться мобильными телефонами и другими электронными устройствами. Их сигналы могут активировать заминированные узлы. Подробнее об этом – в карточках.
Отметим, что любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА следует незамедлительно сообщать по телефонам 112 и (8 8112) 72-52-00.
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