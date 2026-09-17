Как не попасть на крючок террористов: карточки для детей и взрослых
В социальных сетях участились случаи попыток вербовки детей и подростков террористами. Псковское агентство информации подготовило инфографику на эту важную тему: как не попасть в сети террористов.
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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