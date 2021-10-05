Анастасия Повторейко: загруженность псковской инфекционки очень высокая
Загруженность всех филиалов Псковской областной инфекционной больницы очень высокая. Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову рассказала главврач медучреждения Анастасия Повторейко, сообщили псковскому агентству информации в пресс-службе областной Администрации.
Реанимация учреждения развернута до 40 коек. Каждое кислородное место на счету и может быть в экстренном порядке перепрофилировано в реанимационное.
Сотрудники больницы также рассказали, что болезнь стремительно молодеет. Они уточнили, что на подъём заболеваемости повлияло начало учебного года. Сначала заболевали школьники, затем родители и окружающие. В настоящий момент на лечении в детском инфекционном отделении находятся дети, начиная с грудного возраста.
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