Анастасия Повторейко: загруженность псковской инфекционки очень высокая

19:05, 05 октября 2021, ПАИ

Загруженность всех филиалов Псковской областной инфекционной больницы очень высокая. Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову рассказала главврач медучреждения Анастасия Повторейко, сообщили псковскому агентству информации в пресс-службе областной Администрации.

Реанимация учреждения развернута до 40 коек. Каждое кислородное место на счету и может быть в экстренном порядке перепрофилировано в реанимационное.

Сотрудники больницы также рассказали, что болезнь стремительно молодеет. Они уточнили, что на подъём заболеваемости повлияло начало учебного года. Сначала заболевали школьники, затем родители и окружающие. В настоящий момент на лечении в детском инфекционном отделении находятся дети, начиная с грудного возраста.



