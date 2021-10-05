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Общество

Реанимация Псковской областной инфекционной больницы может принимать до 40 пациентов

Отделение реанимации в Псковской областной инфекционной больнице может принимать до сорока человек, сообщили в официальном Telegram-канале региона. 

«Каждое кислородное место на счету и может быть в экстренном порядке перепрофилировано в реанимационное», - отмечают в Telegram-канале.

Также сообщатеся, что в Псковская межрайонная больница перепрофилирована для лечения пациентов с COVID-19. В медучреждении развернули 130 коек, которые будут использоваться в том числе для долечивания пациентов. 

 

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