Молниеносное течение COVID-19 с тяжёлыми осложнениями наблюдается у псковичей от 20 до 40 лет

19:20, 05 октября 2021, ПАИ

В Псковской области молниеносное течение заболевания коронавирусом с тяжёлыми осложнениями наблюдается у граждан от 20 до 40 лет. Об этом губернатору Михаилу Ведерникову рассказали руководители Псковской областной инфекционной больницы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Администрации региона.

В связи с молниеносным течением заболевания медики отметили высокую необходимость вакцинации жителей региона от 20 до 40 лет, а также проведения ревакцинации после полугода после введения препарата. Это обусловлено протекающими пандемическими процессами и подъёмом заболеваемости, уточнили они.

Напомним, что ровно год назад, 5 октября 2020 года, двери для пациентов открыла Псковская областная инфекционная больница, построенная по поручению президента России Владимира Путина. С итогами первого года работы нового медицинского учреждения можно ознакомиться в инфографике здесь.