Выставка «Как время изменяет наш мир» открылась в Опочке

22:17, 05 октября 2021, ПАИ

28 сентября в фойе районной библиотеки открылась выставка-экспозиция «Как время изменяет наш мир». На ней представлены предметы старинного быта, предметы, отражающие историю советского периода, а также современные бытовые приборы. Об этом ПАИ сообщил корреспондент газеты «Красный маяк».

Когда-то многие вещи окружали нас в повседневной жизни и казались обыденностью, а теперь стали музейными экспонатами. Со временем учёные усовершенствовали их внешний вид и технические возможности. Так, на экспозиции представлены счёты и современный калькулятор, механические и электронные часы, старинный и современный приборы для взвешивания.

Виниловые пластинки, кассетный магнитофон, дисковый телефон, плёночный фотоаппарат стали для кого-то олицетворением счастливого детства.

По словам сотрудника библиотеки Наталья Андреевой, многие вещи, которые принесли опочане на выставку, дороги им прежде всего, как память. Некоторые экземпляры являются настоящей семейной реликвией. Со временем подобные предметы теряют свой внешний вид, ржавеют, но выбросить их рука не поднимается. С советских времён у нас в библиотеке сохранился проигрыватель. До сих пор он находится в рабочем состоянии. Последний раз мы включали его на мероприятии, посвящённом творчеству Владимира Высоцкого.



С особым интересом рассматривали выставку дети. Такие предметы как: советский телефон, щипцы для колки сахара, видеокассета, железный утюг, керосиновая лампа, безмен, стали для них настоящей диковинкой.

Рядом с наглядной экспозицией ушедшей эпохи представлен информационный стенд, который содержит интересные факты из истории старинных вещей.