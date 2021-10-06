Путин назвал истерикой ситуацию с газом в Европе

08:47, 06 октября 2021, ПАИ

В Европе наблюдается истерика и неразбериха на рынке углеводородов, нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

«Видите, что в Европе происходит: там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли. Плавный переход должен быть, плавный. И у нашей страны есть точно совершенно все возможности, чтобы избежать подобных ошибок», - сказал глава государства на совещании с членами правительства.

«Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня, как я уже сказал, это хорошо видно на энергорынке Европы», - подчеркнул Путин.

Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.



При этом его стоимость во время торгов достигла исторического максимума — 1456,8 доллара, а к концу торгов чуть снизилась, составив 1414,7 доллара.

По мнению экспертов, резкое подорожание топлива связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.