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Экономика

Цена на газ в Европе впервые превысила 1600 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1 600 долларов за тысячу кубометров, установив новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Стоимость газа в Европе растёт, несмотря на новости о том, что начались испытания первой нитки газопровода «Северный поток – 2». В Газпроме ожидают, что зима 2021-2022 годов будет холодной и снежной.

В то же время пять стран Евросоюза выступили с предложением провести расследование причин рекордного скачка цен на газ. Совместное заявление подписали министры экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции. В документе предлагается расследовать функционирование европейского рынка газа, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны.

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