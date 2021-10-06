Тракторы с автопилотом планируется выпускать в России с 2022 года

10:14, 06 октября 2021, ПАИ

Петербургский тракторный завод планирует в 2022 году начать серийный выпуск тракторов, укомплектованных автопилотами, а впоследствии и полностью беспилотными версиями, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании изготовителя автопилота Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies).

Согласно подписанному соглашению между Петербургским тракторным заводом и компанией Cognitive Pilot, стороны будут продвигать на российском и зарубежном рынках обновлённую модель трактора «Кировец» К-7М, оснащённую системами автопилотирования на базе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot.

В компании отметили, что подобная комплектация является первым случаем в России серийной, заводской установки автопилота на основе искусственного интеллекта на тракторную технику.

Предполагается, что на основе информации с датчиков умного трактора будет проводиться комплексный анализ состояния почвы и культур, что в результате позволит повысить качество и эффективность выполнения сельскохозяйственных работ.