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Экономика

Рост мировых цен на продукты стал рекордным за 40 лет

Рост мировых цен на продукты стал рекордным за последние 40 лет, пишет URA.RU со ссылкой на основателя и гендиректора информационно-аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова.

По его словам, только за последний год индекс мировых цен на продовольствие увеличился на 27 %.

«Это один из самых динамичных ростов цен с 70-х годов. Тогда примерно такой же был уровень цен, но это было связано с глобальными финансовыми изменениями. За 40 лет не было такого роста цен, который мы сейчас наблюдаем», – подчеркнул эксперт.

По мнению Ивана Федякова, стоимость различных товаров тесно связана друг с другом.

«Все это взаимосвязано, потому что растут цены не только на плодоовощную продукцию или на молоко, но и на корма, удобрения. Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти», – отметил эксперт и подчеркнул, что покупательская способность не безгранична.

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