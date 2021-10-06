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Политика

Зарегистрированы все депутаты Госдумы VIII созыва

Зарегистрированы все 450 депутатов Госдумы VIII созыва по партийным спискам и одномандатным округам. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Панфилова, пишет ТАСС.

В Государственную Думу избирается 450 депутатов. Срок полномочий созыва составляет пять лет. Выборы проходят по смешанной системе, при которой половина депутатского корпуса (225 мандатов) получают места по спискам партий, другая половина (225 мандатов) — по одномандатным округам. 324 депутата выдвигались от «Единой России», 57 - от КПРФ, 27 - от «Справедливой России - За правду», 21 - от ЛДПР, 13 - от «Новых людей». По одному мандату получили представители Партии Роста, «Гражданской платформы» и «Родины». Еще пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Напомним, в выборах депутатов Государственной Думы по одномандатному избирательному округу № 148 приняли участие 228 101 избиратель, что составляет 44,20% от общего числа избирателей. Победу одержал Александр Козловский, за него проголосовали 88 032 избирателя – 38,68%.

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