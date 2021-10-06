Что чаще всего российские туристы теряли в море

13:39, 06 октября 2021, ПАИ

Российские туристы назвали предметы, которые они по неосторожности чаще всего топили в море во время отпуска, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru, который провёл исследование.

По данным проведенного в соцсетях опроса, 29 % россиян утопили в море солнечные очки. 26 % опрошенных решили пошутить, сообщив, что «потеряли» в волнах своих жён. Еще 18 % туристов отметили, что очень часто топят во время купания украшения.

Также в список популярных потерь на пляжах вошли шлепанцы, фотоаппараты, смартфоны, часы, бутылки с водой и весла от каяка.

Узнать о том, что находят на дне реки Великой в Пскове, можно здесь.