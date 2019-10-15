Что находят на дне реки Великой в Пскове

10:12, 15 октября 2019, ПАИ

В Пскове начались работы по расчистке и углублению дна реки Великой. Первый этап этих работ будет реализовываться в течение трёх лет на участке от границы города до впадения реки Псковы в Великую. Псковское агентство информации решило узнать, что уже вытащили и ещё можно найти на дне реки Великой.

На первом этапе работ, стоимость которых составляет 35 млн 872,37 тысяч рублей, специалисты петербургской компании ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии» расчищают 3,9 километра русла реки. В частности, им предстоит изъять 53 тысячи кубометров грунта и выкосить водную растительность на участке площадью 8 гектаров - от границы Пскова до Ольгинской набережной.

Заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области в сфере водных отношений, экологической экспертизы и охраны окружающей среды Татьяна Можжина отметила, что перед началом работ по расчистке и углублению дна реки Великой на данном участке реки прошли водолазные обследования, которые не выявили каких-либо интересных предметов, только автомобильные покрышки.

По её словам, покрышки руками изымают сотрудники подрядной организации, которая ведет соответствующие работы. Изъятие же отлежавшегося грунта происходит с помощью специального диска, который его перемалывает, после чего грунт через пульпопровод направляется на площадку, где рабочие уже могут увидеть, что они достали со дна реки. Однако, Татьяна Можжина отметила, что вряд ли с этого участка реки Великой будут доставать какие-то вещи, кроме покрышек. «Этот участок не попадает в культурное наследие. Но может быть в других местах, расчистка которых будет на следующем этапе, рабочие найдут что-нибудь интересное», - уточнила специалист.

Представитель подрядчика Алексей Лях отметил, что на данный момент рабочие при расчистке и углублении дна реки Великой ничего кроме ржавых труб и брошенных канатов не находят. «Одна грязь, ничего существенного», - подчеркнул он. При этом представитель подрядчика добавил, что перед работами дно обследовали водолазы, которые также не нашли ничего существенного, не было и взрывоопасных предметов. В реках переживших войну городов такие находки делают до сих пор.

«В этих местах, в которых сейчас проводятся работы, я думаю, найти ничего нельзя, так как они являются не проходными», - заметил Алексей Лях. При этом он уточнил, что в ноябре начнутся работы в районе Степановского лужка, это так называемое пляжное место, и там может попасться всё, что угодно.

Возможно, в скором времени из реки Великой смогут достать чьи-то часы, другие аксессуары и предметы, а возможно даже будут сделаны какие-нибудь исторические находки. Как говорится, чем чёрт не шутит, тем более из реки Великой уже доставали много интересных вещей.

Например, 7 октября Youtube-блогер из Санкт-Петербурга Марк Мордовцев с помощью магнита вытащил из реки Псковы часть кованой ограды моста, вещицу, похожую на топорик и 100-килограммовую бетонную «штуковину», которая предположительно является фонарным столбом.

Летом этого года дайверы обнаружили на дне реки Великой кошелёк с карточками и медицинским полисом. Через неделю нашлась и хозяйка пропажи, а корреспонденту Псковского агентства информации псковские дайверы рассказали, что на дне реки часто находят права, сумки, кошельки, солнечные очки, нательные крестики и многое другое.

Необычные находки были сделаны и в сентябре 2013 года. Тогда дайверы на дне реки Великой в районе гребной базы на глубине 5-6 метров нашли ружья времён Великой Отечественной войны, гранаты и патроны. Неподалеку они обнаружили и саблю, предположительно начала XX века, а также человеческие останки.

Тогда дайверы также отмечали, что на глубине 8 метров под Ольгинским мостом лежит остов взорванного чугунного моста образца 1911 года, а на дне реки Великой у церкви Климента Папы Римского находятся две затонувшие лодки и много якорей.

Кстати, на днях российские археологи нашли в другом водоёме Псковской области – Чудском озере – фундамент церкви XV века. Сейчас археологи пытаются найти точное место знаменитого сражения «Ледовое побоище».