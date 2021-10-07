Два человека погибли при пожаре в Псковском районе
В деревне Поля Псковского района при пожаре погибли два человека, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Пожар произошел 6 октября в 23:36. По данным МЧС, сгорели дачный дом, баня, недостроенная баня и хозяйственная постройка. При пожаре обнаружили погибшими двух человек – 65-летнего мужчину и второго человека, личность которого устанавливается.
Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
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