Предприниматель из Великих Лук не указала доход на сумму 48 млн рублей

10:43, 07 октября 2021, ПАИ

Жительница Великих Лук предоставила налоговую декларацию за 2020 год, не указав в ней доход на сумму почти в 48 миллионов рублей от продажи земельного участка и 13 нежилых объектов недвижимости, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении великолучанки, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов).

По поступившем материалам из УМВД Росссии по Псковской области сумма неуплаченного налога составила свыше 2 миллионов 800 тысяч рублей.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку на установление всех обстоятельств.