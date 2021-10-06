392 млн рублей перечислила компания «РЖД» в бюджет Псковской области

12:21, 07 октября 2021, ПАИ

392 млн рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Псковской области за восемь месяцев 2021 года, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Всего по итогам восьми месяцев сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты субъектов России, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составила порядка 9,1 млрд рублей.

В частности, налоговые отчисления в бюджет Санкт-Петербурга составили более 2,2 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области – свыше 3,2 млрд рублей, в бюджет Карелии – более 1,1 млрд рублей, в бюджет Тверской области – 882 млн рублей, Мурманской области – 684 млн рублей, Новгородской области – 563 млн рублей, Псковской области – 392 млн рублей.