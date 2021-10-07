Песков: Президент России не проставляется на день рождения
Президент России Владимир Путин редко освобождает свой день рождения от рабочих мероприятий, и традиции «проставляться» на работе в этот праздник у него нет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Традиции проставляться нет, – сказал Дмитрий Песков. – Президент редко освобождает день от рабочих мероприятий, а в администрации тем более это рабочий день».
Напомним, что сегодня, 7 октября, Владимир Путин отмечает свой 69-й день рождения.
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