Песков: Президент России не проставляется на день рождения

13:28, 07 октября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин редко освобождает свой день рождения от рабочих мероприятий, и традиции «проставляться» на работе в этот праздник у него нет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Традиции проставляться нет, – сказал Дмитрий Песков. – Президент редко освобождает день от рабочих мероприятий, а в администрации тем более это рабочий день».

Напомним, что сегодня, 7 октября, Владимир Путин отмечает свой 69-й день рождения.