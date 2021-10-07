Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Владимиру Путину исполнилось 69 лет

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения, ему исполнилось 69 лет.

Этот день рождения Владимир Путин проведёт на рабочем месте, а вечером отпразднует его в кругу родных и близких.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по кафедре международного права. Прошёл курсы переподготовки оперативного состава Комитета государственной безопасности в Ленинграде (1976) и Москве (1979) при Высшей школе КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского. В 1985 году окончил Краснознаменный институт КГБ СССР имени Ю. В. Андропова (ныне Академия внешней разведки).

После окончания ЛГУ был направлен на работу в Комитет государственной безопасности СССР: работал в секретариате, затем в контрразведывательном подразделении Управления КГБ по Ленинградской области. После учебы в Москве перешел в 1-й отдел (внешняя разведка) УКГБ по Ленинградской области.

В 1985 году направлен в представительство КГБ в ГДР, работал в Дрездене до 1990 года. Занимал должности старшего уполномоченного, помощника, старшего помощника начальника отдела. Вернулся в СССР в январе 1990 года.

С февраля 1990 года работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, затем – советником председателя Ленинградского городского совета Анатолия Собчака (мэр Санкт-Петербурга в 1991-1996 годах).

В июне 1991 года Владимир Путин был назначен председателем комитета по внешним связям мэрии Ленинграда (Санкт-Петербурга).

В 1992 году занял пост заместителя мэра Санкт-Петербурга с сохранением должности председателя комитета по внешним связям. С марта 1994 года, когда Анатолий Собчак стал главой правительства города, Владимир Путин был назначен его первым заместителем. После объединения постов главы правительства города и мэра занял должность заместителя мэра – председателя комитета по внешним связям города.

В августе 1996 года он перешёл на работу в Управление делами президента РФ на должность заместителя руководителя ведомства Павла Бородина. Курировал юридическое управление и вопросы, связанные с заграничной собственностью.

С марта 1997 года – заместитель руководителя администрации президента РФ – начальник Главного контрольного управления президента РФ.

В мае-июле 1998 года – первый заместитель руководителя администрации главы государства.

С июля 1998 года по август 1999 года – директор Федеральной службы безопасности РФ. Одновременно с марта по август 1999 года – секретарь Совета безопасности РФ.

В августе 1999 года Владимир Путин стал председателем правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент РФ Борис Ельцин.

С 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года – и. о. президента России (исполнение обязанностей главы государства на Владимира Путина было возложено Борисом Ельциным, объявившим о своей отставке).

26 марта 2000 года Владимир Путин был избран президентом РФ, 14 марта 2004 года избран президентом РФ на второй срок. 8 мая 2008 года указом президента назначен председателем правительства РФ.

4 марта 2012 года Владимир Путин был вновь избран президентом России.

18 марта 2018 года Владимир Путин был переизбран на пост президента РФ. Получил 76,69 % голосов избирателей. 7 мая 2018 года Владимир Путин вступил в должность президента сроком на шесть лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

07 октября 2021

Предприниматель из Великих Лук не указала доход на сумму 48 млн рублей
07 октября 2021

Более 554 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
07 октября 2021

Авиарейсы из Пскова за границу появятся после переговоров с перевозчиками - Салагаева
07 октября 2021

Владимиру Путину исполнилось 69 лет
07 октября 2021

Более 177 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса
07 октября 2021

Снетогорский женский монастырь закрыт на карантин
07 октября 2021

Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области
07 октября 2021

О губернаторском волюнтаризме в России, маркировке продуктов и приближающемся новом годе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...