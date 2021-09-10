Кладовая сокровищ: тестяник, двойнята, квасник и другие глиняные изыски

10:49, 08 октября 2021, ПАИ

Псковское агентство информации вместе с Псковским музеем-заповедником продолжает проект «Кладовая сокровищ». Фондохранилище музея-заповедника хранит в себе несметные богатства, которые никогда не выставлялись. Мы покажем вам то, что хранится на музейных полках: чего вы никогда не видели, что нельзя потрогать руками. Полюбуемся императорским фарфором, древнерусскими иконами и живописью, драгоценными и не драгоценными металлами, оружием, нумизматикой. Вместе мы заглянем в древлехранилище и увидим рукописные книги. Сегодня внимательно рассмотрим стеллажи с керамикой.

Коллекция керамики насчитывает более 1,5 тысяч экспонатов различных по назначению, времени и месту изготовления. Собранные изделия отличаются исторической значимостью и большим разнообразием. Многие предметы привезены из экспедиций, а также поступили из частных коллекций.

Один из наиболее обширных разделов — керамическая посуда. Как правило, хозяева ее не берегли и отжившую заменяли новой. Но ее простота и совершенство форм, различные приемы украшения привлекли внимание музейных работников, коллекционеров и ученых, которые начали собирать гончарную посуду в конце XIX века.







Чернолощеная с эффектом металла. Чтобы получилась матовая поверхность, эффект достигается при обжиге в сильно коптящем пламени и медленном остывании без доступа кислорода. А эффект лощения получается, когда на непросохшие стенки сосуда наносится узор гладким камешком - лощилом. Формы такой посуды просты и строги, а от внушительных объемов веет домовитостью и хозяйственностью.



Двойнята. В таком сосуде крестьянки носили еду в поле своим кормильцам. Здесь есть место и для первого, и для второго. Удобно, правда? А для молока предназначалась кринка.

Подойник для молока. Подоили буренку — и в криночку.

Рукомой, или другое название — водолей. XIX-XX век.

Чернолощеная гусятница для рождественской птицы. И даже со сливом для жира. Кто бы сейчас от такой отказался? Изборск, XIX-XX век.

Заварочные чайнички терракотового цвета. По форме очень напоминают китайские. Кажется, что напиток из них особенно ароматен. Первая половина XIX века.

Великолепное изделие художественно-промышленной школы Фан-дер-Флита.

Меденник, или корчага. Глиняный сосуд больших размеров с широким устьем. Использовали для нагревания воды, варки пива, кваса, браги, хранения зерна, молока и даже кипячения белья со щелоком.



Очень нужная в хозяйстве вещь — тестяник для тех, кто любит пироги. Это сосуд, где поднималось тесто. Заметьте, оплетен берестой. Это нужно для прочности, или, например, если сосуд треснул. Материал натуральный, значит продукты там можно хранить долго.

Сосуд для хранения дегтя. Привезен из экспедиции. Деготь там хранился десятилетия назад, а может, и больше, но пахнет до сих пор (сама слышала).

Бутылочки для хранения бальзама и травяных настоек. И это уже XX век. Увы, запах их уже не сохранился.

Изразец из керамического пояса барабана главки церкви Георгия со Взвоза. Поступил в коллекцию от реставратора Бориса Скобельцына. Китоврас — Бог храбрости и разума. На изразце он в центре композиции: без крыльев и с бородой. Зеленый цвет глазури достигался добавлением окиси меди.

Очень и очень изящный декоративный квасник «Лесная сказка». Автор Александр Агарков.

И это современное искусство псковских гончаров. Любуйтесь! А мы тем временем изучим другую коллекцию.

Псковское агентство информации благодарит старшего научного сотрудника сектора хранения вещественных памятников Псково-Изборского музея-заповедника Светлану Дерягину за помощь в подготовке материала.

Экскурсии в кладовую сокровищ Псково-Изборского объединенного музея-заповедника на нашей ленте будут выходить два раза в месяц по пятницам. Следующий материал выйдет 22 октября. Мы расскажем о тканях, красивых и разных.

Все экскурсии по сокровищнице музея-заповедника смотрите здесь.