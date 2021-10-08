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Происшествия

Более 700 тысяч рублей украли мошенники у пожилого псковича

Более 700 тысяч рублей украли мошенники у пожилого псковича, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники предложили 71-летнему мужчине получить «компенсацию» за ранее приобретенные лекарства. В результате пскович лишился накоплений. Он обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

В УМВД призвали жителей региона быть осмотрительнее при общении с незнакомцами в Сети или по телефону.

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