Более 700 тысяч рублей украли мошенники у пожилого псковича
Более 700 тысяч рублей украли мошенники у пожилого псковича, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Злоумышленники предложили 71-летнему мужчине получить «компенсацию» за ранее приобретенные лекарства. В результате пскович лишился накоплений. Он обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.
В УМВД призвали жителей региона быть осмотрительнее при общении с незнакомцами в Сети или по телефону.
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