Зелёные и ESG-кредиты на специальных условиях будет выдавать Сбер сельхозпредприятиям

14:48, 08 октября 2021, ПАИ

Сбер совместно с Минсельхозом России организовал деловой бранч «Сельское хозяйство и ESG-трансформация: вызовы и возможности». Событие состоялось в рамках Международного агропромышленного форума, генеральным партнёром которого выступает Сбер.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что банк готов кредитовать предприятия АПК, вкладывающие средства в низкоуглеродные технологии и демонстрирующие высокий уровень социальной ответственности, на специальных условиях: с более длительным грейс-периодом и сниженной процентной ставкой.

Участники встречи сошлись во мнении, что мировая экономика испытывает влияние сильного тренда на декарбонизацию, и сельское хозяйство, которое, по разным оценкам, отвечает за 10% выбросов парниковых газов, не исключение.

Разговор, в частности, сфокусировался вокруг трёх главных аспектов: что отечественные и мировые сельхозпроизводители могут сделать для достижения целей устойчивого развития и ESG-трансформации, какое для этого необходимо регулирование, какие успешные практики имеются.

Российский экспорт сельхозпродукции в прошлом году превысил 31 млрд долларов, уточнил Александр Ведяхин. При этом основные партнёры России по экспорту продовольствия уже обозначили конкретные сроки достижения углеродной нейтральности. Требования по ограничению эмиссии углерода будут расширяться, ближайшие заявления об этом ожидаются уже на саммите COP-26 в Глазго в ноябре.

«Это означает, что всё больше стран будет оценивать любую продукцию на предмет того, какой углеродный след она оставляет. Если этот углеродный след велик, нужно будет заплатить налоги в виде пошлины — или рынки для таких товаров будут закрыты. Пока сельхозпродукция не вошла в первую волну трансграничного углеродного регулирования, но это вопрос времени: ограничения будут применяться», - сказал Александр Ведяхин.

По его словам, стратегия низкоуглеродного развития России, в разработке которой принимал участие Сбер, уделяет одно из важных мест сельскому хозяйству. Задача страны — развивать экономику и обеспечивать устойчивый рост ВВП. И переход на зелёные рельсы, снижение углеродной интенсивности позволяют активно расти. Одно лишь уточнение, что тот или иной продукт является CO 2 -нейтральным или сниженным, улучшает его маржинальность на 30–50%. Лояльность сотрудников увеличивается на 15–20%, когда с ними говоришь об экологических инициативах. Поэтому зелёная повестка приносит реальную прибыль.

Чтобы сельское хозяйство соответствовало стратегии низкоуглеродного развития, по оценкам Российской академии наук, необходимо проинвестировать 3,6 трлн рублей до 2050 года. Эту сумму Александр Ведяхин оценил как большую, но подъёмную. Эти средства, по его мнению, должны быть целевым образом инвестированы в ключевые направления: точное земледелие, использование дронов и другие.

«У нас уже есть, благодаря правительству, зелёная таксономия — чёткое определение того, что такое зелёные и ESG-кредиты (в которые, помимо экологических аспектов, включены показатели социальной и корпоративной ответственности). Выдавая зелёные или ESG-кредиты, Сбер готов делать грейс-периоды, предоставлять льготные условия и снижать процентную ставку. Если мы видим, что предприятие вкладывается в технологии, которые снижают углеродный след, приводят к увеличению социальной ответственности, то снижаем процентную ставку. В этом есть простая заинтересованность: такие предприятия в перспективе гораздо более стабильны, потому что их продукция более востребована, в том числе на экспорт. Собственники от этого выигрывают, да и кредиторы получают хорошую возвратность: риск ниже — ставка ниже. Поэтому Сбер продолжит выдавать зелёные и ESG-кредиты. Эта повестка будет мейнстримом в ближайшие 3–5 лет: важно, чтобы эти деньги остались в России и мы правильно развивались», - подчеркнул Ведяхин.

На встрече также выступили министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев; генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дунъюй; директор Глобальной практики по сельскому хозяйству и продовольствию Группы Всемирного банка Мартиен ван Ньюкуоп; лауреат Нобелевской премии, профессор Университета Тушия Риккардо Валентини; старший партнёр консалтинговой компании McKinsey, руководитель практики АПК в РФ и СНГ Владимир Чернявский; председатель совета директоров компании БИО-ТОН Эдуард Зернин; представитель компании Cargill, руководитель GR по РФ Андрей Лян; президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова; директор по ESG ПАО «ФосАгро» Сергей Кудряшов; председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев; президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник; операционный директор ЭФКО Сергей Иванов; ректор МСХА им. К. А. Тимирязева Владимир Трухачев; вице-президент PepsiCo Europe по вопросам АПК Дэвид Вилкинсон; генеральный директор Национального союза производителей молока Артём Белов; директор по взаимодействию с государственными органами X5 Retail Group Виталий Жигулин; генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. Модерировала беседу Юлия Макарова — тележурналист, экономический обозреватель, руководитель проекта «Зелёный переход» на телеканале «Россия-24».