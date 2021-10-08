12-летняя девочка госпитализирована после ДТП в Пскове

15:38, 08 октября 2021, ПАИ

На улице Коммунальной, 38 произошло столкновение автомобилей «Рено» и «Хёндай Соната». Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент.

После ДТП была госпитализирована 12-летняя девочка.

На месте происшествия работает бригада скорой помощи, ГИБДД и аварийно-спасательная служба.

Обстоятельства произошедшего выясняются.