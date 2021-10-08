12-летняя девочка госпитализирована после ДТП в Пскове
На улице Коммунальной, 38 произошло столкновение автомобилей «Рено» и «Хёндай Соната». Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент.
После ДТП была госпитализирована 12-летняя девочка.
На месте происшествия работает бригада скорой помощи, ГИБДД и аварийно-спасательная служба.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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