В Instagram, Facebook и WhatsApp опять сбои

23:37, 08 октября 2021, ПАИ

По данным Downdetecter, в Instagram опять сбои – пользователи нескольких стран жалуются на работу социальной сети. Об этом сообщают «Известия».

Также жалобы поступают и на работу WhatsApp и Facebook.

Facebook подтвердил информацию о сбоях в своих сервисах и сообщил, что работает над тем, чтобы всё вернулось в норму так быстро, как это возможно. Также представители социальной сети извинились за неудобства.