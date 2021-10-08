В Instagram, Facebook и WhatsApp опять сбои
По данным Downdetecter, в Instagram опять сбои – пользователи нескольких стран жалуются на работу социальной сети. Об этом сообщают «Известия».
Также жалобы поступают и на работу WhatsApp и Facebook.
Facebook подтвердил информацию о сбоях в своих сервисах и сообщил, что работает над тем, чтобы всё вернулось в норму так быстро, как это возможно. Также представители социальной сети извинились за неудобства.
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