Сборная России обыграла команду Словакии в отборочном матче ЧМ-2022

10:40, 09 октября 2021, ПАИ

Футболисты сборной России обыграли команду Словакии в Казани и продолжили борьбу за первое место в отборочной группе на чемпионат мира-2022, пишет Regnum.

Гол на 24-й минуте забил защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр, срезавший мяч в собственные ворота.

Тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что во время игры футболисты допустили много ошибок в передачах.

«Сегодня не делали так, как нужно, как это было в игре с Хорватией. Не получалась игра с мячом. Теряя мяч на второй-третьей передаче, тяжело играть», – сказал он, добавив, что остался доволен самоотдачей игроков.

Следующая игра со сборной Словении состоится 11 октября в 21:45 по московскому времени. Команды сыграют на стадионе в Мариборе.