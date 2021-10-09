Выясняются причины трагедии на сцене Большого театра

21:36, 09 октября 2021, ПАИ

Ранее ПАИ сообщало, что в Большом театре во время оперы «Садко» произошла трагедия: декорация насмерть придавила человека.

Представление сразу было остановлено, зрителей попросили покинуть зал.

«Известия» отметили, что, по некоторым данным, декорация была хорошо закреплена и по сюжету должна была опуститься вплотную к сцене. Однако в момент снижения под ней оказался артист. По другим данным, конструкция упала.

По факту гибели Кулеша следователи начали проверку. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Кулеш служил в Большом театре с 2002 года.