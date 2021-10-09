Выясняются причины трагедии на сцене Большого театра
Ранее ПАИ сообщало, что в Большом театре во время оперы «Садко» произошла трагедия: декорация насмерть придавила человека.
Представление сразу было остановлено, зрителей попросили покинуть зал.
«Известия» отметили, что, по некоторым данным, декорация была хорошо закреплена и по сюжету должна была опуститься вплотную к сцене. Однако в момент снижения под ней оказался артист. По другим данным, конструкция упала.
По факту гибели Кулеша следователи начали проверку. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Кулеш служил в Большом театре с 2002 года.
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