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Общество

Выясняются причины трагедии на сцене Большого театра

Ранее ПАИ сообщало, что в Большом театре во время оперы «Садко» произошла трагедия: декорация насмерть придавила человека.

Представление сразу было остановлено, зрителей попросили покинуть зал.

«Известия» отметили, что, по некоторым данным, декорация была хорошо закреплена и по сюжету должна была опуститься вплотную к сцене. Однако в момент снижения под ней оказался артист. По другим данным, конструкция упала.

По факту гибели Кулеша следователи начали проверку. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Кулеш служил в Большом театре с 2002 года.

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