В Большом театре во время оперы «Садко» артиста насмерть придавило декорацией
Трагедия произошла в Большом театре во время оперы «Садко», сообщается в Telegram-канале «Москва 24». По имеющейся информации, декорация насмерть придавила человека.
Представление сразу было остановлено, зрителей попросили покинуть зал.
Отмечается, что после падения декорации трагически погиб артист Евгений Кулеш.
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