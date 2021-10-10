Домашних птиц спасли пожарные в Дедовичах

13:37, 10 октября 2021, ПАИ

В Дедовичах сотрудники МЧС ликвидировали пожар и спасли от огня два жилых дома, две хозяйственные постройки и три домашние птицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло 9 октября в 13:59 на улице Луговой, 12. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и десять человек.

В результате пожара выгорело изнутри бесхозное строение площадью 105 квадратных метров. Предположительная причина пожара – поджог.