Домашних птиц спасли пожарные в Дедовичах
В Дедовичах сотрудники МЧС ликвидировали пожар и спасли от огня два жилых дома, две хозяйственные постройки и три домашние птицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Возгорание произошло 9 октября в 13:59 на улице Луговой, 12. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и десять человек.
В результате пожара выгорело изнутри бесхозное строение площадью 105 квадратных метров. Предположительная причина пожара – поджог.
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